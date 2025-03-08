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İngiltere'de 3 Bulgar vatandaşı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu

İngiltere'de 3 Bulgar vatandaşı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu

İngiltere'de yaşayan 3 Bulgar vatandaşı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'de yaşayan 3 Bulgar vatandaşı, Avrupa'daki bir dizi komploya nasıl dahil olduklarının dinlendiği duruşmada, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

Başkent Londra'daki Old Bailey mahkemesindeki duruşmada jüri, 32 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 33 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Katrin Ivanova, 30 yaşındaki güzellik uzmanı Vanya Gaberova ve 39 yaşındaki ressam ve dekoratör Tihomir Ivanchev hakkında oybirliğiyle karar verdi.

Duruşmanın sonunda, 3 Bulgar vatandaşı Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu. Bu kişilerin, Avrupa'yı dolaşarak gazetecileri, eski bir siyasetçiyi ve Almanya'daki bir ABD askeri üssünü gözetleyen bir grubun parçası oldukları bildirildi.

Savcı Alison Morgan, "Sanıklar bu bilgileri toplayarak ve Rus devletine ileterek, hiç kuşkunuz olmasın, pek çok hayatı riske atmışlar." ifadesini kullandı.

Sanıklar, 7-12 Mayıs tarihlerinde açıklanacak karara kadar gözaltında tutulacak.

Polis soruşturmasında çok sayıda cihaz ele geçirildi

Olay, İngiltere'deki "en büyük dış istihbarat operasyonlarından biri" olarak tanımlandı.

3 Bulgar vatandaşı, Londra Metropolitan Polisi'nin terörle mücadele dedektifleri tarafından Resmi Sırlar Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Şubat 2024'te tutuklanmış ve casusluk yapmak amacıyla komplo kurmaktan suçlanmıştı.

Öte yandan, diğer Bulgar vatandaşları 47 yaşındaki Orlin Roussev ve 43 yaşındaki Biser Dzhambazov daha önce casusluk suçlamasını kabul etmişti. Bir diğer sanık olan 34 yaşındaki Ivan Stoyanov ise duruşmadan önce casusluk yaptığını kabul etmişti.

Polis soruşturması sırasında 221 cep telefonu, 495 sim kart, 11 dron ve telefonlardan veri çıkarılması ile wi-fi aktivitelerini dinlemeye yarayan cihazlar ele geçirilmişti.

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