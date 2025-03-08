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2030 yılında iki kez oruç tutulacak! İşte sebebi....

2030 yılında iki kez oruç tutulacak! İşte sebebi....

Ramazan ayının her yıl 10-12 gün erken başlaması sebebiyle 2030 yılı, özel durumlardan biri olarak tarihe geçecek. 2030 yılı içinde iki kez oruç tutulacak. 2031'de ise Ramazan, kuzey yarımkürede kış aylarına denk gelecek. Günlerin en kısa olduğu bu dönemde oruç süresi de en düşük seviyeye inecek 2047 yılında ise tam tersi bir durum meydana gelecek.

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Hicri takvim, Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün daha kısa olduğu için Ramazan ayı her yıl biraz daha erken başlıyor. Bu döngü, yaklaşık 33 yılda bir tamamlanıyor ve Ramazan aynı tarihe geri dönüyor.

Bu nedenle bazı özel yıllarda dikkat çekici durumlar ortaya çıkıyor.

5 YIL SONRA BİR TARİH YAŞANACAK

Haber Global'de yer alan habere göre; 2030 yılı, bu özel durumlardan biri olarak tarihe geçecek. Ramazan ayı Ocak ayında başlayacak ve bir ay sürecek. Ancak yılın sonunda, Aralık ayında Ramazan tekrar başlayacak. Böylece Müslümanlar, 2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutmuş olacak.

2031'DE ORUÇ SÜRESİ EN KISA DÖNEM OLACAK

Bir sonraki yıl, yani 2031'de ise Ramazan, kuzey yarımkürede kış aylarına denk gelecek. Günlerin en kısa olduğu bu dönemde oruç süresi de en düşük seviyeye inecek.

2047'DE TAM TERSİ OLACAK

2031'de en kısa oruç süresi yaşanırken, 2047 yılında tam tersi bir durum meydana gelecek. Bu yıl Ramazan, Haziran ayına denk gelecek ve en uzun günlerde oruç tutulacak. Özellikle kuzey yarımkürede, günlerin 18-20 saatten fazla sürdüğü ülkelerde oruç süresi oldukça uzun olacak.

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