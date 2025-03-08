Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığının yolu açılacak CHP kulislerinde konuşuluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden dava ve soruşturmalara dikkat çeken Sabah yazarı Melih Altınok, yazısında olası yasak kararının Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığının yolunu açacağını belirterek, "CHP içinde bu ihtimale yatırım yapanların sayısı hızla artıyor." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu CHP'de 23 Mart'ta yapılacak ön seçimi beklemeden önceki gün adaylığını ilan etti.

Seçime 3 yıl olmasına rağmen çok erkenden yola çıkan İmamoğlu'nun hamlesini Sabah yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında değerlendirdi.

Altınok, İmamoğlu'nu herhangi bir ceza alması ve adaylığının suya düşmesi hâlinde, emrivakiyle partiyi arkasından sürüklemek savunmasına ortak etmek istediği görüşünde.

"Yargı kamuoyu algısına bakmaz"

İmamoğlu hakkında toplam 5 dava ve soruşturma olduğunu belirten yazar, Mansur Yavaş faktörüne dikkat çekerek bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2022'de aldığı siyasi yasak kararını Saraçhane'de parti vererek ve sevincini Meral Akşener'e sarılarak kutlayan İmamoğlu ve yakın ekibi, bu sürecin kendilerine yarayacağını düşünüyor. Olumsuz bir kararın, seçmende "mağduriyet" algısı yaratacağını söylüyorlar.

Ne var ki yargı bu. Karar verirken kamuoyu algısına, İmamoğlu'na önseçimde oy veren CHP üyelerine falan bakmaz. Böyle bir durumda da olası bir yasak kararının, Ankara'da müstakil pozisyonunu tahkim eden Yavaş'ın CHP'deki pozisyonunu güçlendireceği ve kendisine cumhurbaşkanı adaylığının yolunu açacağı ortada. CHP içinde bu ihtimale yatırım yapanların sayısı hızla artıyor."