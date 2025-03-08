 Devlet Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu ile ne görüştü?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tanrıkulu, son günlerde yaşanan süreçle ilgili herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğuna dair bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanrıkulu, görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Son günlerde yaşanan süreçle ilgili herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğuna dair bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

NTV'ye konuşan Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ameliyat olduğu dönemde aradığını, ancak görüşme gerçekleştiremediği için not bıraktığını hatırlattı. Bahçeli'nin de bu sebeple kendisini aradığını ifade etti.

Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu da vurgulayan Tanrıkulu, "Yaşanan süreci konuştuk. Benim çalışmalarımı takip ettiğini ve çalışmalarımın değerli olduğunu ifade etti." dedi.