Bolu'daki yangın faciasında müfettiş raporu çıktı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili müfettiş raporları, ihmalleri gözler önüne serdi. Rapora göre, Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi, otelin eksikliklerini tespit etmelerine rağmen gerekli işlemleri yapmadı ve yetkili makamları bilgilendirmedi. İhmaller zinciri faciaya zemin hazırlarken, olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

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Bolu'daki yangın faciasında müfettiş raporu çıktı21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili hazırlanan mülkiye başmüfettiş raporları, Meclis Araştırma Komisyonu’na gönderildi. İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ön inceleme sonucunda, Bolu İl Özel İdaresi ve Bolu Belediyesi’nin olayda sorumluluk taşıdığı tespit edildi.

EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ, BAŞVURU GERİ ÇEKİLDİ

Nefes Gazetesi’nden Murat Gürgen’in haberine göre, otel yönetimi Aralık 2024’te yeterlilik belgesini yenilemek amacıyla Bolu Belediyesi’ne başvurdu. Ancak, belediyeye bağlı itfaiye ekibi, otelde ciddi eksiklikler tespit etti. Bu gelişmenin ardından, otel yönetimi başvuruyu geri çekerek yeni bir belge almak için tekrar başvuruda bulundu.

YETKİLİLER İŞLEM YAPMADI, MAKAMLARI BİLGİLENDİRMEDİ

Müfettiş raporlarında, otel ile ilgili belirlenen eksikliklere rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı ve yetkili makamların bilgilendirilmediği vurgulandı. Bolu Belediyesi yetkililerinin ve işyeri çalışma ruhsatını veren Bolu İl Özel İdaresi’nin ihmaller zincirinde sorumluluk taşıdığı sonucuna varıldı.

İHMALLER ZİNCİRİ FACİAYA YOL AÇTI

Raporda, gerekli denetimlerin zamanında yapılmaması, eksikliklerin giderilmesi için yeterli adımların atılmaması ve yasal prosedürlerin uygulanmaması gibi ihmallerin trajik olayın yaşanmasına zemin hazırladığı belirtildi.

78 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili hukuki süreç devam ederken, yetkililerin ihmali kamuoyunda büyük tepki çekti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, ihmalin sorumlularına yönelik hukuki yaptırımların netleşmesi bekleniyor.