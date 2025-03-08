Usta gazeteci Behiç Kılıç'ın eşi gazeteci Peyman Kılıç vefat etti

Usta gazeteci rahmetli Behiç Kılıç'ın eşi gazeteci Peyman Kılıç, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır kanser hastalığı ile mücadele eden Kılıç, son bir aydır zatürre tedavisi görüyordu.

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Usta gazeteci merhum Behiç Kılıç'ın eşi, gazeteci Peyman Kılıç hayatını kaybetti. Uzun yıllardır kanser hastalığı ile mücadele eden Kılıç, son bir aydır zatürre tedavisi görüyordu.

Özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Peyman Kılıç dün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

1953 doğumlu ve bir kız çocuk annesi olan Peyman Kılıç, uzun yıllar Günaydın ve Son Havadis gazetelerinde görev yapmıştı.

Kılıç, 9 Mart 2025 Cumartesi Merkez Efendi Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakiben Silivrikapı'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.

İnternethaber ailesi olarak Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.