Burhan Şeşen, İlhan Şeşen'in son sağlık durumunu açıkladı

Akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen’in sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialara yeğeni Burhan Şeşen yanıt verdi. “Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, sağlık durumunda olumsuz bir seyir yok.” diyen Burhan Şeşen, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

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Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığı haberleriyle gündeme gelen usta sanatçı İlhan Şeşen’in sağlık durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. İstanbul’da tedavi gören 76 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiği ve tedavi sürecinin tükendiği yönündeki söylentilere, yeğeni Burhan Şeşen yanıt verdi.

"ENTÜBE HABERLERİ KOCAMAN BİR YALAN"

Ünlü müzisyen ve sanatçının yeğeni Burhan Şeşen, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, İlhan Şeşen’in sağlık durumunun stabil olduğunu ve çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Amcam İlhan Şeşen’in eşi Arzu ablayla konuştum. Entübe olduğu yönündeki haberler kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, sağlık durumunda olumsuz bir seyir yok." ifadelerini kullanan Burhan Şeşen, sanatçının sağlık durumuyla ilgili asılsız haberlerin yayılmasına tepki gösterdi.