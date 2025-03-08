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ABD'deki evlerinde cansız bedenleri bulunan Hackman ile eşinin ölümündeki sır perdesi aralandı

ABD'deki evlerinde cansız bedenleri bulunan Hackman ile eşinin ölümündeki sır perdesi aralandı

Geçen hafta ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulunan Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın bir hafta arayla yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. İleri seviyede Alzheimer hastası Gene Hackman'ın, eşinin hayatını kaybettiğini idrak edememiş olduğu düşünülüyor.

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The New York Times'ın haberine göre, çiftin ölümünü araştıran sağlık yetkilisi Heather Jarrell, yeni bulgulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jarrel, otopsi sonucu "hantavirüs" nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Arakawa'nın 11 Şubat'tan sonra herhangi bir hareketliliğine rastlanmadığını, o gün öldüğünü düşündüklerini belirtti.

Öte yandan, ileri seviye Alzheimer hastası Hackman'ın, eşinden bir hafta sonra, 18 Şubat'ta kalp hastalığına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Çiftin cansız bedenlerinin farklı odalarda bulunduğunu dile getiren Jarrell, bir haftalık süre zarfında Hackman'ın eşinin öldüğünü idrak edememiş olduğunun düşünüldüğüne dikkati çekti.

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS)" adı verilen hastalığa yol açıyor.

Evlerinde ölü bulunmuşlardı

Amerikalı aktör Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde 27 Şubat'ta ölü bulunmuştu.

Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscarı"nı almıştı.

Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.

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