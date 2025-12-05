BIST 10.955
Bengü kalp emojili paylaştı! Eski eşi ve kızıyla aile saadeti...

Geçtiğimiz yıl boşanan Bengü ile Selim Selimoğlu, oğullarının okulundaki etkinlikte buluştu. Ünlü şarkıcının kalp emojili paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz yıl yollarını ayırdığı eski eşi Selim Selimoğlu ile oğullarının okulunda düzenlenen bir etkinlik sırasında bir araya geldi. 

İkilinin buluşma anı, kısa süreli de olsa sıcak bir atmosferde geçti.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Bengü, etkinlikten paylaştığı fotoğraflara bir kalp emojisi ekleyerek takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. 

Sanatçının bu paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

