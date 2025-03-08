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Sigaraya zam geldi! Yeni fiyat listesi tiryakilerin canını sıkacak

Sigaraya zam geldi! Yeni fiyat listesi tiryakilerin canını sıkacak

Sigara tiryakilerinin canı sıkacak haberler peş peşe geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. İşte zam sonrası sigara fiyatları...

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Dolar kurundaki hareketlilik ve yüksek enflasyon, raflara zam olarak yansıyor. Hafta başından bu yana art arda zam yapılan sigarada fiyat listesi yine değişti. JTI ve ESSE grubunun ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

BAT SİGARA GRUBUNA ZAM!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve Esse'nin ardından BAT sigara grubuna da geldiğini duyurdu.

Zamlı tarife bugünden (8 Mart 2025) itibaren yürürlüğe girdi ve zamlı fiyatlar etiketlere yansıdı.

FİYATI 91 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni fiyat listesine göre BAT grubunun en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası ise 91 TL'ye yükseldi.

BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

Öte yandan JTI, Esse ve BAT gruplarına yapılan zamların ardından Philip Morris grubu sigara fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor.

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