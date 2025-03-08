DEM Parti heyeti AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek tarih belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 17 Mart'ta AK Parti'yi ve MHP'yi ziyaret edecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ekim ayında TBMM’de DEM Partili yöneticilerle el sıkışmasıyla başlayan süreç devam ediyor.

İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı sonrası DEM Parti, yeni yol haritasını belirleme ve görüş alışverişi için siyasi partilerle temasa geçme kararı aldı.

DEM Parti, AK Parti ve MHP'yi 17 Mart'ta ziyaret edecek. Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Ne olmuştu?

Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması için Abdullah Öcalan'a seslenmişti. Ardından başlayan süreçte DEM Parti heyeti İmralı'ya 3 kez giderek Öcalan ile görüşmüştü. Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve cezaevinde tutuklu bulunan Selahatin Demirtaş'ı aramıştı.