Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı askere uğurladı!

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, rapçi olarak tanınan oğlu Baran Mengüç'ün asker eğlencesini düzenledi. Eğlence, Kuştepe'nin hareketli sokaklarına renk kattı. Davul-zurna eşliğinde coşku doruğa çıkan eğlencede, Mengüç'ün oğluyla gurur duyduğu anlar dikkat çekti.

Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı askere uğurladı! - Resim: 1

Eğlence boyunca hem aile üyeleri hem de yakın dostlar Baran'ı yalnız bırakmadı. Davul-zurna eşliğinde coşku doruğa çıkarken, kalabalığın arasında en çok dikkat çeken isim ise ünlü şarkıcı Tarık Mengüç oldu.

Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı askere uğurladı! - Resim: 2

TARIK MENGÜÇ'ÜN GURURLU ANLARI

Oğluyla birlikte oynayan Mengüç'ün gururlu anları çevredekilerin gözünden kaçmadı. Kimi zaman gülümsedi, kimi zaman göbek attı; ancak her hâlinden oğluyla ne kadar gurur duyduğu belliydi.

Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı askere uğurladı! - Resim: 3

Baran Mengüç ise asker eğlencesi boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Kendi asker eğlencesinde mikrofonu eline aldı şarkı söyledi.

Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı askere uğurladı! - Resim: 4

Kuştepe'deki coşkulu gecenin ardından Baran Mengüç, kısa süre içinde birliğine teslim olacak. 

