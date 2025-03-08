Dilan-Engin Polat çiftinin beraat kararına savcılıktan itiraz

Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik silahlı saldırı davasında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın beraatine savcılık itiraz etti.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı olduğunu ve silahlı saldırıyı azmettirdiklerini belirterek kararın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, sanıklara verilen düşük cezalara ve tahliyelere de itiraz edildi. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili davada, Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın beraatine yönelik karar, savcılık tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, sanıkların "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" gerekçesiyle mahkûm edilmesi gerekirken, beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

SAVCILIK: DİLAN POLAT VE SANIKLAR, DALTONLAR ÇETESİ İLE İRTİBAT KURDU

İtiraz dilekçesinde, Banu Parlak ile Dilan Polat arasında olaydan önce husumet bulunduğu ve Parlak’ın tehdit edildiğine ilişkin mesajları dava dosyasına sunduğu belirtildi.

Savcılık, sanıkların, kurşunlama olayının gerçekleştirilmesi için "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün firari elebaşıları Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduklarını öne sürdü.

Örgüt lideri Beratcan Gökdemir’in, saldırıyı gerçekleştiren kişilere talimat verdiği ve eylemde kullanılacak motosiklet ile silahları temin ettiği, güzellik merkezinin konumunu saldırganlara bildirdiği dilekçede yer aldı.

"SANIKLAR, SİLAHLI SALDIRI İÇİN ORGANİZE HAREKET ETTİ"

Savcılık, saldırıyı gerçekleştiren sanıkların Banu Parlak’ı tanımadığı ve aralarında kişisel bir husumet bulunmadığını, dolayısıyla Polat çifti ile olan bağlantının açıkça görüldüğünü ifade etti.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Dilan Polat’ın, müştekiyi tehdit etmesinin ardından, müştekiye ait iş yerine organize suç örgütü mensupları tarafından aynı gün içinde iki kez silahlı saldırı düzenlenmiştir. Eylemi gerçekleştiren sanıkların doğrudan müştekiyle husumeti bulunmadığı, saldırının sanıkların yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği açıktır."

TEHDİT PAYLAŞIMLARI VE DELİLLER DİKKATE ALINMALI

İtiraz dilekçesinde, Banu Parlak’ın ifadesi, tanık beyanları, Dilan Polat’ın sosyal medyada yaptığı tehdit içerikli paylaşımlar, dijital inceleme raporları, olay yeri kriminal raporları ve sanıkların itiraf niteliğindeki bazı ifadeleri dikkate alınarak sanıkların mahkûm edilmesi gerektiği vurgulandı.

Banu Parlak’ın şikâyetinden vazgeçmiş olması, silahla tehdit suçunun yargılanmasını etkilemez denilen dilekçede, sanıkların cezasız bırakılmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

DÜŞÜK CEZALAR VE TAHLİYELERE DE İTİRAZ

Savcılık, bazı sanıklara verilen cezaların alt sınırdan belirlenmesini de eleştirdi. Özellikle,

Batuhan İnci, Nizamettin Bilgili, Yunus Emre Yıldız ve İsmail Emre Arifoğlu’nun "suç örgütü üyeliği" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından alt sınırdan cezalandırılmasının yanlış olduğu,

Sanıkların amaçları, eylem biçimleri ve işlenen suçun ağırlığı dikkate alındığında daha yüksek cezalar verilmesi gerektiği,

Buna rağmen sanıkların tahliye edilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirmek" suçundan beraatine karar vermiş, "mala zarar vermeye azmettirme" suçunun ise şikâyete bağlı olduğu gerekçesiyle davayı düşürmüştü.

Ayrıca, tutuksuz yargılanan Onur Abiç de beraat etmiş, Batuhan İnci ve Nizamettin Bilgili 5 yıl 6 ay, Yunus Emre Yıldız ve İsmail Emre Arifoğlu ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme, ceza alan 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

YENİDEN YARGILAMA GÜNDEMDE

Savcılığın yaptığı itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Eğer istinaf mahkemesi, beraat ve tahliye kararlarını hukuka aykırı bulursa, dava yeniden görülecek ve sanıklar için daha ağır cezalar gündeme gelebilecek.