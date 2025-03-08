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Ankara'da piyasa değeri 6 milyon TL olan 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da piyasa değeri 6 milyon TL olan 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan kalem içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirildi.

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Jandarma ekipleri, şüpheliler V.L. ve S.S'nin kobra zehri satmak için Beypazarı ilçesinde müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Zanlıları takip eden ekipler, Dibecik Mahallesi'nde şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan kalem içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirildi.

"Zehirli madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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