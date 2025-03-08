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Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacak.

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Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 3 bin 105 orman işçisi, 812 arazöz şoförü, 160 dozer operatörü, 233 greyder operatörü, 122 ekskavatör operatörü, 36 iş makinesi operatörü ve 32 traktör operatörü olmak üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi istihdam edecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 10-14 Mart tarihlerinde yapılacak.

Orman işçisi, arazöz şoförü ile dozer, greyder, ekskavatör, iş makinesi ve traktör operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak.

Kura yeri ve tarihi, İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

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