Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanları ve değer zincirindeki paydaşlarıyla birlikte kutladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çamlıca Kampüs'te düzenlenen etkinlikte, şirketin kadınların iş hayatındaki temsilini artırmaya yönelik çalışmaları ve bu çalışmalarla elde edilen somut sonuçlar açıklandı.

Yıldız Holding Kadın Platformu'nun yayımladığı 2024 Raporu'na atıfta bulunulan açıklamada, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık alanında kaydedilen ilerleme vurgulandı.

Raporda, kadın çalışan oranının yüzde 49'a yükseldiği, Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektöründe "Eşit Ücret Sertifikası" almaya hak kazanan ilk holding olduğu belirtildi.

Son üç yılda kadın girişimciliğine yönelik projelerle 10 milyon doları aşan ekonomik değer yaratan Yıldız Holding, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak kadın çiftçileri desteklemeye yönelik çeşitli projeler yürütüyor.

"ŞOK'ta Ben de Varım", "Superfresh Tarımın Kadın Yıldızları" ve Ülker'in "Fındıktan Fazlası - Kakaodan Fazlası" projeleri, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyor.