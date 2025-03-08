Gazze'de can kaybı 48 bin 453'e yükseldi

Gazze’de ateşkes ilan edilmesine rağmen can kayıpları sürüyor. Son 48 saatte 1’i enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes sonrası İsrail saldırılarında 116 kişinin öldüğünü, 490 kişinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim’den bu yana ölü sayısı 48 bin 453'e, yaralı sayısı 111 bin 860’a yükseldi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonrası 19 Ocak’ta Hamas ile varılan ateşkesin ardından bölgede can kayıpları devam ediyor. Son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaralanan ve hayatını kaybedenlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail’in bölgedeki saldırılarında 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim’den 19 Ocak'taki ateşkese kadar süren saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 453’e, yaralı sayısının ise 111 bin 860’a ulaştığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü ve bölgedeki ihlallerin devam ettiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in doğrudan gerçekleştirdiği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 490 kişinin ise yaralandığını duyurdu.