BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu etkisi! Transfere onay verdi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu etkisi! Transfere onay verdi

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Ferdi Kadıoğlu gibi unutulmaz olacak bir sol bek için girişimler başladı. Jose Mourinho'nun da onayıyla; aynı Caner Erkin ve Ferdi Kadıoğlu gibi sol bekte çok etkili olacak bir isim gündeme alındı. An itibarıyla Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde; yeni transfer hedefi Tyrick Mitchell oldu, işte ayrıntılar.

Abone ol

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'in performansları özel bir yer edinmişti. Sol bekte yine yüksek tempo görmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da onayıyla Tyrick Mitchell ismini gündemine aldı. Esas hedef ise aynı Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'de olduğu gibi oyunu sol bekten yüksek tempoyla kurabilmek, tabii Jose Mourinho'nun onaylamasına rağmen Tyrick Mitchell transferiyle ilgili pürüzler de var.

FENERBAHÇE'DE FERDİ KADIOĞLU ETKİSİYLE TYRICK MITCHELL TRANSFERİ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Tyrick Mitchell ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe için yüksek tempolu bir sol bek isteyen Jose Mourinho, 25 yaşındaki İngiliz savunmacı için 'hemen anlaşma yapılsın' görüşünü bildirdi. Süreçle ilgili en büyük sıkıntı ise Mitchell'in Premier Lig'den ayrılmak istemiyor oluşu! Piyasa değeri 25 milyon Euro olan sol bek, Crystal Palaca ile anlaşamazsa başka bir İngiltere ekibine imza atmak istiyor ve kariyerine Ada'da devam etmeyi planlıyor. Fenerbahçe açısından ise Ferdi Kadıoğlu sonrasında büyük potansiyel vadeden Mitchell için kritik görüşmeler devam ettirilecek.

CANER ERKİN VE FERDİ KADIOĞLU DETAYI

Fenerbahçe taraftarı için son 20 yıldaki en unutulmaz sol bek performansları Caner Erkin ve Ferdi Kadıoğlu'ndan gelmişti. Yönetimin de çok memnun olduğu süreç, Tyrick Mitchell hamlesiyle yeniden hatırlandı ve camiayı heyecanlandırdı.

TYRICK MITCHELL DÜZENLİ OYNUYOR

Crystal Palace formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Mitchell, 2737 dakika sahada kaldı ve 4 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Radamel Falcao futbola veda etti
Radamel Falcao futbola veda etti
Gazze'de can kaybı 48 bin 453'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 48 bin 453'e yükseldi
ABD'deki evlerinde cansız bedenleri bulunan Hackman ile eşinin ölümündeki sır perdesi aralandı
ABD'deki evlerinde cansız bedenleri bulunan Hackman ile eşinin ölümündeki sır perdesi aralandı
Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı
Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı
Ankara'da piyasa değeri 6 milyon TL olan 19 tüp kobra zehri ele geçirildi
Ankara'da piyasa değeri 6 milyon TL olan 19 tüp kobra zehri ele geçirildi
ABD'de 67 yaşındaki mahkum kurşuna dizilerek idam edildi
ABD'de 67 yaşındaki mahkum kurşuna dizilerek idam edildi
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak
Dilan-Engin Polat çiftinin beraat kararına savcılıktan itiraz
Dilan-Engin Polat çiftinin beraat kararına savcılıktan itiraz
Sigaraya zam geldi! Yeni fiyat listesi tiryakilerin canını sıkacak
Sigaraya zam geldi! Yeni fiyat listesi tiryakilerin canını sıkacak
DEM Parti heyeti AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek tarih belli oldu
DEM Parti heyeti AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek tarih belli oldu
Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Şiddetli su krizi içindeyiz"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Şiddetli su krizi içindeyiz"