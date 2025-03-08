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Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, 4 gün sonra bulunmuş ama hastanede yaşamını kaybetmişti. Arkadaşına gönderdiği fotoğraflarda, yolunu bulmaya çalıştığı, sonra "Kayboldum" mesajı attığı ortaya çıktı.

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İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, kayboldu. Genç mimar 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulundu.. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ECE'NİN ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Gürel, son yolculuğuna uğurlanırken, arkadaşına attığı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Gürel'in ormanda bulunduğu yerin fotoğraflarını çektiği, konum bilgisi vermeye çalıştığı görüldü. Bir süre yolunu bulmaya çalışan Gürel en sonunda arkadaşına "Kayboldum" mesajı attı.

"HERKESİN YÜRÜDÜĞÜ YOLDAN ÇIKMIŞ"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, fotoğraflara ilişkin şu detayları paylaştı: "Ece Gürel ormana girdiğinde önce bu fotoğrafı çekiyor. Bu nokta ormanda yürüyüş yapılan bir yol. Yoğun olan bir nokta. Daha sonra herkesin yürüdüğü yoldan çıkmış, piknik yapılan bölgeye gitmiş. Öyle bir mesaj atmış.

"KAYBOLDUM"

Bentlerin resmini paylaşmış. Daha sonra 'kalabalıklaştı, asıl yeri' bulamadım diyor. En son burada noktayı koymuş 'kayboldum' diye mesaj atıyor. En son ilginç bir paylaşım yapıyor. 'Oturdum, ruhum geride' kaldı diyor. Daha sonra telefon kapanıyor, ardından çantası daha sonra hırkasını bir yere bırakıyor. Çıkış yolunu bulacağım derken ormanda daha da kaybolduğunu anlıyoruz.

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