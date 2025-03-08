BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
HABER /  SPOR

Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak burada bir türlü istediği süreleri bulamayan milli yıldız Arda Güler için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken bu iddialara bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

Abone ol

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana bir türlü istediği süreyi bulamayan ve kadroya girmekte oldukça zorlanan Arda Güler için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, hem milli yıldız hem de İspanyol devinin bir başka oyuncusu Endrick için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Transfer Feed'in aktardığına göre, RB Leipzig, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID ONAY VERDİ

Real Madrid'in de genç yıldızlarını geliştirmek için Bundesliga'yı doğru adres olarak gördüğü ve bu transfere onay verdiği kaydedildi.

TRANSFER İÇİN 2 ŞART VAR

Ancak Real Madrid'in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Bakanlığı'ndan Google'a kötü haber! Satmak zorunda kalabilir
ABD Bakanlığı'ndan Google'a kötü haber! Satmak zorunda kalabilir
Açılım tüm hızıyla sürüyor: Öcalan'dan 8 Mart mesajı
Açılım tüm hızıyla sürüyor: Öcalan'dan 8 Mart mesajı
Diyarbakır'ra iki aile arasında taşlı sopalı silahlı kavga: 3 ölü 3 yaralı
Diyarbakır'ra iki aile arasında taşlı sopalı silahlı kavga: 3 ölü 3 yaralı
Taksim metro istasyonu bugün kapalı olacak
Taksim metro istasyonu bugün kapalı olacak
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu etkisi! Transfere onay verdi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu etkisi! Transfere onay verdi
Radamel Falcao futbola veda etti
Radamel Falcao futbola veda etti
Gazze'de can kaybı 48 bin 453'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 48 bin 453'e yükseldi
ABD'deki evlerinde cansız bedenleri bulunan Hackman ile eşinin ölümündeki sır perdesi aralandı
ABD'deki evlerinde cansız bedenleri bulunan Hackman ile eşinin ölümündeki sır perdesi aralandı
Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı
Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı
Ankara'da piyasa değeri 6 milyon TL olan 19 tüp kobra zehri ele geçirildi
Ankara'da piyasa değeri 6 milyon TL olan 19 tüp kobra zehri ele geçirildi
ABD'de 67 yaşındaki mahkum kurşuna dizilerek idam edildi
ABD'de 67 yaşındaki mahkum kurşuna dizilerek idam edildi
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak