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Taksim metro istasyonu bugün kapalı olacak

Taksim metro istasyonu bugün kapalı olacak

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu işletmeye kapalı olacak. Saat 14.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar araçlar Taksim istasyonunda durmayacak.

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İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla saat 14.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

Araçlar Taksim istasyonunda durmadan seferine devam edecek.

Beyoğlu Kaymakamlığı da bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların ardından açık alanlarda 08.00 itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu

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