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Veliler dikkat! O üründe resmen zehir tespit edildi acil toplatma kararı çıktı

Veliler dikkat! O üründe resmen zehir tespit edildi acil toplatma kararı çıktı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak için denetimlerine devam ediyor. Çocuk giyim, kırtasiye ve oyuncaklarda riskli ürünleri belirleyen Bakanlık, son denetimlerinde bir okul formasının toplatılmasına karar verdi. İşte detayalar...

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çocuk çantalarından kırtasiye malzemelerine, oyuncaklardan giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede incelemeler gerçekleştiren Bakanlık, sağlığa zarar verebilecek ürünleri tespit ettiğinde kamuoyunu bilgilendirerek gerekli önlemleri alıyor.

OKUL ÜNİFORMASINDA KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Son yapılan denetimlerde özellikle okul çağındaki çocukları ilgilendiren endişe verici bir bulguya ulaşıldı. Bakanlığın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Mersin Toroslar’da üretim yapan "Elegance By Özakkaymak" markasına ait mavi çocuk okul üniformasında kurşun tespit edildi.

PİYASADAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Kimyasal risk taşıdığı belirlenen bu ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi. Yetkililer, velilere ve okul yönetimlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünler hakkında bilgi sahibi olunmasının önemine vurgu yaptı.

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