Konya'da köpek terörü! Vatandaşlar sorunu biz çözeriz diyerek duruma isyan etti

Konya'nın Karatay ilçesinde bir sokak köpeği saldırısında 2 yaşındaki bir çocuk öldü. Mahalle halkı, yetkililer köpek sorununu çözmezse kendilerinin çözeceğini belirtti.

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Çocukların sokaklarda rahatça oynamasına, yetişkinlerin ise huzurla işlerine gidemeyecek hale gelmesine neden olan bu sorun giderek büyüdü.

YAKINLARINA MİSAFİRLİĞE GELDİ

Konya'da merkez Karatay ilçesinde Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu, ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi.

Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci, diğer çocukların yanından ayrıldı.

10 KÖPEK SALDIRDI

Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Olayın şokunu yaşayan mahalle halkı ise yaşananlara tepkili.

Sürecin bu noktaya geleceğini bildiklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin önlem almamasına tepki gösterdi.

"SORUNU BİZ ÇÖZERİZ"

Çocuğun hayatını kaybettiği mahalledeki halk, başıboş köpek sorununu yetkililerin çözmemesi durumunda kendilerinin çözeceğini söyledi.