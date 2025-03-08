Ali Yerlikaya'dan Konya'daki köpek saldırısı ile ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da iki yaşında çocuğun ölümü ile sonuçlanan köpek saldırısı ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi ve sokak köpeklerini toplamayanlar olduğunu vurguladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuştu. Bakan Yerlikaya Konya'daki köpek saldırısı ile ilgili olarak Konya'ya müfettiş gönderildiğini ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rana El Selci olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sokak hayvanları toplanmıyor, bu görevi hakkıyla yapmayanlar var"

2 müfettişin görevlendirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Sokak hayvanlarıyla ilgili-mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Ya bu işi yapacaklar. Ben de hukuk bana ne hak veriyorsa yapacağım." dedi.

"Kurulacak komisyon şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı bakılacak." diyen Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Konya'daki bu acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde bakanlık olarak şunu yaptık o gün müfettiş gönderdik. Bugün Konya'ya yaptığımız gibi. Onlara şunu söyledik, gidin buralara bakın bakanlık olarak belirlediğimiz kurallara uyuyor mu dedim. Benim evimde 3 tane kedim var, biz de hayvanları seviyoruz. Hepsinde çip var. Sokak hayvanları kanunu uygulamamız lazım. Can güvenliği toplantısı yapıyoruz.

Bundan sonra bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum. 31 Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 50 şehrimizde de vatandaşlarımızın bizden istediği kanunların uygulanması için gerekenleri yapacağız. Sokak hayvanı, onların bizim bu insani ve vicdani duruşumuzla uygulamamız lazım.

Çocuklarımız toprağa gitmesin

İçişleri Bakanı olarak il, ilçe belediyelerimiz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklar ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin.