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Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz

Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz

İran Dini Lideri Hamaney, Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Hamaney, bazı ülkelerin füze programını durdurmalarını istediğini belirterek, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak "İran ile neler olacak? Önümüzde ilginç günler var. Neler olacağını göreceğiz ama son sürece girdik" sözlerine İran Dini Lideri Hamaney'den sert bir yanıt geldi.

ABD'YE 'ZORBA' DEDİ

ABD için 'zorba ülke' ifadesini kullanan Hamaney "Füze programımızı durdurmamızı istiyorlar. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir" demişti.

Trump ayrıca Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamış, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" ifadelerini kullanmıştı.

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