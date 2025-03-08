Fahrettin Altun'dan TRT Arabi'ye teşekkür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarından sonra dünyanın farklı noktalarında yaşayan ve İslam'ı seçen kadınların hikayelerini anlatan “Mühtedi Kadınlar” belgeseli çalışmaları için TRT Arabi'ye teşekkür etti.

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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından "Hakikat, inanç ve dönüşüm yolculuğu Mühtedi Kadınlar" başlığıyla Türkçe ve ingilizce olarak yaptığı paylaşımında, "7 Ekim sonrası Gazze’deki yıkıma ve soykırıma karşı Filistinlilerin direnişi, tevekkülü ve sarsılmaz inançları… Bu inanç, dünyanın dört bir yanından kadınların kalbine dokundu ve onları hakikatin peşinden giderek İslam’la buluşturdu." ifadelerini kullandı.

İslam'ı seçen kadınların ilham verici ve dokunaklı hikayelerinin 10 bölümlük özel "Mühtedi Kadınlar" belgeseliyle Ramazan ayında TRT Arabi ve TRT World ekranlarında yayınlandığını belirten Altun, "Bu kıymetli çalışmaları için TRT Arabi’ye teşekkür ediyorum." dedi.