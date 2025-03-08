Mohamed Salah, tarihi bir başarıya daha imza attı

Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, sahasında Southampton'u 3-1 mağlup etti.

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Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool ve Southampton karşı karşıya geldi.

Anfield Road Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı.

Konuk ekip 45+1. dakikada Will Smallbone ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızla başlayan Kırmızılar, 51. dakikada Nunez ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin 54 ve 88. dakikasında Mohamed Salah, 2 penaltı golü atarak skoru belirledi.

Liverpool, bu galibiyetle puanını 70'e yükseltti. Ligin son sırasında yer alan Southampton ise 9 puanda kaldı.

SALAH TARİHE GEÇTİ!

Kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Mohamed Salah, Southampton karşısında kaydettiği ilk golle tarihi bir başarıya daha imza attı.

Yıldız futbolcu, kulüp tarihinde tüm zamanların en skorer futbolcuları listesinde Gordon Hodgson'ı geride bırakıp üçüncü sıraya yerleşti. Salah, Liverpool formasıyla 390 maçta 243 gole ulaştı.

Bu sezon Liverpool formasını 41 maçta giyen Salah, toplamda 54 (32 gol & 22 asist) gol katkısına ulaştı.