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Trabzonspor Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda zorlanan ancak iç sahada başarılı sonuçlar alan Trabzonspor, düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

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Trabzonspor - Hatayspor müsabakası 20.30'da başlayacak. Papara Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

TRABZONSPOR 0-0 HATAYSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER 

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Hatayspor: Vikaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Boutabba, Joelson, Aboubakar

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