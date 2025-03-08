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Trabzonspor Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda zorlanan ancak iç sahada başarılı sonuçlar alan Trabzonspor, düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.Abone ol
Trabzonspor - Hatayspor müsabakası 20.30'da başlayacak. Papara Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR 0-0 HATAYSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza
Hatayspor: Vikaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Boutabba, Joelson, Aboubakar