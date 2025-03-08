Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

Adnan Oktar'ın yargılandığı davada, sanıklara dışarıdan köfte ekmek getirten Silivri İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun görevden alındı. Torun'un Oktar'la bağlantısı olduğu öne sürüldü.

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"Silahlı suç örgütü liderliği" başta olmak üzere çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl ceza alan Adnan Oktar'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Oktar'ın Silivri Cezaevi içerisinde bulunan duruşma salonunda görülen bir duruşması sırasında, Oktar ve beraberinde yargılanan 11 hükümlüye dışarıdan köfte ekmek sipariş eden Binbaşı Torun'a yaptığı hareket pahalıya patladı.

OKTAR'A YEMEK GETİREN BİNBAŞI GÖREVDEN ALINDI

Binbaşı Torun hakkında "yasaklı maddeyi cezaevine sokmak" iddiasıyla tutanak tutuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Torun görevden alındı.