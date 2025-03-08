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Trabzon tribünleri Şenol Güneş'i ve yönetimi istifaya davet etti

Trabzon tribünleri Şenol Güneş'i ve yönetimi istifaya davet etti

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Hatayspor maçında, taraftarlar Teknik Direktör Şenol Güneş'i ve yönetimi istifaya davet etti.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'la karşılaştı.

Hatayspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. 65. dakikada Massanga'nın kaydettiği golün ardından Trabzonspor taraftarı, yönetimi ve Şenol Güneş'i protesto etti.

Maçın son bölümünde ise taraftarlar istifa tezahüratı yaptı.

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