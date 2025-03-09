Terör örgütü PKK'nın fesih süreci netleşiyor! Türkiye, Suriye ve Irak takip edecek

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 'silahları bırakın' çağrısının ardından PKK'nın fesih takvimi de belli olmaya başladı. Silah bırakma süreci Türkiye, Suriye ve Irak tarafından takip edilecek. Silahlar tek tek kayıt altına alınacak ve silahların ne olacağına 3 ülkenin istihbarat birimleri karar verecek.

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Terör örgütü PKK’nın fesih takvimi netleşmeye başladı. PKK elebaşı Öcalan ile devlet görevlileri arasında yapılan görüşmelerde PKK’nın kongresine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Uzun zamandır İHA ve SİHA’lar sebebiyle başta örgüt yöneticileri olmak üzere teröristler neredeyse ‘Burnunu dışarı çıkaramaz’ hâle gelmişti.

Bu sebeple kongreye katılacak olanların ‘güvenliğinin sağlanması’ konusunda Kandil’den ve örgütün Avrupa kanadından bazı talepler geliyor. Kongre Erbil veya Süleymaniye’de yapılırsa bu konudaki tedbirlerin Irak yönetimi tarafından alınabileceği ifade ediliyor.

AK Parti kaynakları, kongre sırasında süreci baltalamak isteyen bazı ülkelerin istihbarat örgütlerinin yapacağı saldırılara karşı Irak yönetiminin teyakkuzda olacağını dile getiriyor.

Türkiye, Suriye ve Irak takip edecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kongreden fesih kararının çıkmasından sonra başlayacak silah bırakma süreci ise Türkiye, Irak ve Suriye yönetimi tarafından takip edilecek. ‘İzleme ve denetleme süreci’ olarak adlandırılan bu süreçte, silahların tek tek menşei ve kaydı tutulacak. Silahların nereye teslim edileceği, nasıl teslim edilecekleri ve sonrasında bu silahların ne olacağı konusunda üç ülkenin istihbarat birimlerinin oluşturacağı ortak bir mekanizmada görüşülerek karar verilecek.

Adımlar tek tek atılacak

DEM Parti’nin Meclis’te bu süreçle ilgili bir komisyon kurulması önerisine ise AK Parti şu anda soğuk bakıyor. AK Parti kaynakları “Şu anda silah bırakma ve fesih dışında ikinci bir gündemimiz yok. Bu işler aşama aşama olur. Takibi olur. Her aşamada ortaya çıkan atmosfere göre yeni kararlar alınır. Önce bütün bileşenler silah bırakacak. Tasfiye süreci tamamlanacak. Bu kalıcı olacak. Her şey tamamlandıktan sonra oturup hep birlikte oturup konuşacağız” dedi.

Çağrı örgütün tamamını kapsıyor

Öte yandan, DEM Partili bazı isimlerin AK Partililerle yaptıkları görüşmelerde Öcalan’ın çağrısının örgütün Avrupa, Irak, Suriye ve İran kolu olmak üzere tüm bileşenleri kapsadığını söyledikleri dile getiriliyor. DEM Parti içinde bu konuda farklı düşünenler olsa da, üst düzey güvenlik kaynaklarına göre, hangi isim altında olursa olsun çağrının örgütün tamamını kapsadığı konusunda bir tereddüt bulunmuyor.

AK Parti kaynakları: "Bu son fırsat"

Bu arada, örgütün en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu ticareti sebebiyle PKK içinde özellikle Avrupa kanadında yeni sürece itirazların yükselebileceğine dikkat çekiliyor. AK Parti kaynakları “Şu anda 40 milyar dolarlık uyuşturucu silah kaçakçılığından gelen para yönetiliyor. Bu sebeple örgüt içinde bu parayı bırakmak istemeyenler olabilir. Farklı sesler de çıkacaktır. Ama bu sesler, sonucu değiştirecek kadar yüksek olmaz. Çünkü herkes biliyor ki, artık bu son fırsat” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi