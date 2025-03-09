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Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı

 Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı.

Kurtuluş, hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kadıköy Belediye Meclisi'nde büyük tepki çeken bir olay yaşanmış Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili kadın üye Elif Lale Bilgili’ye yönelik “Şunu çıkaralım, atalım dışarı.” sözleri tepki çekmişti.

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