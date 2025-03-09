Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 'Vedat Milor' açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Vedat Milor'a kent lokantasına gittiği için soruşturma başlatıldığı" iddialarına, "Olayı nasıl mağduriyete ve reklam operasyonuna çeviririz diye köpürtmeye çalışıyorlar" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kent lokantasına soruşturma açıldığına dair sosyal medyada köpürtülen bir haberin yayınlandığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor"

"İşin aslı şudur arkadaşlar. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü diye bizim bir genel müdürlüğümüz var. Bunun görevleri arasında sahte reklamlarla ve örtülü reklamlarla mücadele diye de kanuni bir görevi var, kanun maddesine dayanan. Bu görevini yaparken de tarafsız ve bağımsız bir kurum olmak açısından yine kanunla belirlenmiş bir Reklam Kurulu var. Bu tarafsız kurumun içinde 19 üye var. Bizim Bakanlığımızdan sadece iki kişi var. Genel müdürümüz ve genel müdür yardımcısı. 2-3 tane daha bakanlık üyesi var. Gerisi STK'ler ve temsilcilerden oluşuyor. Bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi, o reklam kurulunun üyesi. İddia şu, Vedat Milor isimli bir yiyecek içecek gurmesi genelde lüks yerlerde teftiş yapar ve kent lokantasına gitmiş, orada yemek yemiş. Ne güzel, biz bundan mutluluk duyarız ama Youtube sayfasında bununla ilgili örtülü reklam yapıyor şeklinde CİMER'den şikayet gelmiş. Reklam Kurulunun sekreteryasına. Sekreterya da bununla alakalı bir kendisi dosya hazırlıyor ve diyor ki ilgili daire başkanı da görüyor, imzalıyor. 5 Mart Çarşamba günü Vedat Milor'a bilgi almak için siz bu YouTube'unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor. Vedat Milor Youtuber ya, Youtube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce Youtube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar."

Bu olay üzerine yaşanan gelişmelere değinen Bolat, "'Biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz' diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar. İşte ucuz yemek verdiği için kent lokantasına soruşturma açtı Ticaret Bakanlığı diye. Bir kere dosyayla ilgilenen bağımsız bir kurul, Reklam Kurulu ve onun sekreteryası. Bu sekreteryanın içinde İBB temsilcisi de var. Bununla alakalı bir soru soruyor. Bilgi istiyor. Sizin hakkınızda böyle şikayetler geldi CİMER'e. Bunun için ne diyeceksiniz diye. Bunu kamufle edip bir algı, her zaman en iyi bildikleri şey, yalan, takiye, algı, reklam olduğu için bir mağduriyet edebiyatına döndürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Biz halkımızın Kent Lokantalarında hizmet almasından gocunmayız"

Ticaret Bakanı Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte ben de buradan cevap vermiş oluyorum açıkça. Olayın bütün aslı astarı budur. Orada sadece gelecek bilgiye göre Reklam Kurulu muhtemelen de herhangi bir incelemeye gerek yoktur da diyecekti. Onu bilemem. Reklam Kurulunun işine karışamayız ama olay bundan ibaret arkadaşlar. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Türkiye'de yaptığı binlerce aşevleri, sosyal tesisler, lokantalar bunları görmüş bir nesiliz. İstanbul'da 17 kaç tane Kent Lokantası var. Biz halkımızın Kent Lokantalarında hizmet almasından gocunmayız. Tam tersine halkımıza yapılacak bütün güzel sosyal hizmetlerden kıvanç duyarız."