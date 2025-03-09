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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Şişli'de bulunan Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu için alınan çevre tedbiri kapsamında bazı yolları trafiğe kapatarak alternatif güzergahlar belirledi.

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Bazı dernek ve grupların öğle saatlerinde Başkonsolosluk önünde eylem çağrısı yapması üzerine emniyet ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

Ekipler, kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları belirledi.

Bu sabah 08.00 itibarıyla eylem sonuna kadar kapatılacak yollar, Maçka Caddesi-Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimi, Teşvikiye Caddesi-Maçka Caddesi kesişiminden Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye Sokak olarak belirlendi.

Alternatif güzergahlar ise Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi olarak duyuruldu.

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