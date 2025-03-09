Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar! Manaj ve Simic hastaneye kaldırıldı

Sivasspor-Göztepe maçının 3. dakikasında Sivassporlu futbolcu Rey Manaj rakibiyle girdiği pozisyonda kafasına darbe aldı. Bilinci kapanan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın yerine oyuna giren Simic de 33. dakikada yaşanan pozisyonun ardından hastaneye kaldırıldı.

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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçın 3'üncü dakikasında rakibiyle girdiği pozisyonda kafasına darbe alan ve bilinci kapanan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor: Manaj'ın bilinci hastanede açıldı

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(Manaj'ın sakatlandığı pozisyon)

Manaj'ın yerine giren Simic de ambulansla hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Manaj'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Simic de 32. dakikada Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştı ve Sırp futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.