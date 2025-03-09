Fenerbahçe-Galatasaray Türkiye Kupası maçında hakem Türk mü yabancı mı olacak? TFF'nin kararı ortaya çıktı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini Türk mü, yabancı bir hakemin mi yöneteceği merak konusu oldu. Bu konudaki son durumu Ersin Düzen ile Saha Dışı programında gazeteci İbrahim Seten anlattı.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek.
İki takım, Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında 1-2-3 Nisan tarihlerinden birinde kozlarını paylaşacak. Bu müsabaka tek maç eleme usulüyle Fenerbahçe’nin sahası olan Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
Derbiye uzun bir süre olmasına karşın ligde oynanan müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetmesi sonrası Türk veya yabancı bir hakemin derbiyi yönetme ihtimali konuşulmaya başlandı.
Bu konu tv100’ün ilgiyle izlenen programı Ersin Düzen ile Saha Dışı programında ele alındı. Gazeteci İbrahim Seten bu konudaki son durumu anlattı.