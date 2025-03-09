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Hakan Fidan: Suriye'de yaşananlar tamamen provokasyon

Hakan Fidan: Suriye'de yaşananlar tamamen provokasyon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün’ün Amman kentinde bölgesel güvenlik konularının ele alındığı toplantıya katıldı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Fidan, Lazkiye’deki saldırıların provokasyon olduğunu belirterek, "Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın, Amman'da, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı yetkililer ile beraber, bölgesel güvenlik konularının ele alındığı toplantıya katıldı.

"SURİYE'DE OLANLAR PROVOKASYON"

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu. Lazkiye'de son olarak ortaya çıkan ve Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırıların "provokasyon" olduğunu belirten Bakan Fidan, "Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

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