Sivasspor Göztepe'yi eli boş gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

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3. dakikada soldan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında penaltı noktası üzerinden Manaj topu kafayla kaleye gönderdi. Üst direğe çarparak oyun alınana dönen meşin yuvarlağı kaleci Lis kontrol etti. Bu pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpışan Manaj oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ortasında Miroshi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

28. dakikada Sivassporlu oyuncular Simic ile Efkan Bekiroğlu kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyunculardan Simic maça devam edemedi.

33 dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi'nin çizgiye inerek meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı yay üzerinde bekleyen Charisis'e çıkardı. Charisis'in gelişine yaptı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

55. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin kaleye gönderdiği sert şutta ceza sahasına koşu yapan Bekir Turaç Böke'ye çarpan top ağlarla buluştu: 2-1

77. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin derinlemesine pasında ceza saha içerisinde kaleye sırtı dönük topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz izledi.