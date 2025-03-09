Galatasaray Alanya'da geriden gelerek kazandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Alanyaspor’un tek golü Vilhena’dan gelirken, Galatasaray’a galibiyeti getiren goller 51. dakikada Fidan Aliti’nin kendi kalesine attığı gol ve 62. dakikada Victor Osimhen’in kaydettiği golle geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in kafayla indirdiği topu Sara, Frankowski'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

10. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cordova, kafayla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir, ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Hadergjonaj'ın çizgide kontrol ederek içeriye doğru gönderdiği topu Vilhena, sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada topla çıkmaya çalışan Galatasaray'da Frankowski'ye baskı yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi yakınından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Alanyaspor 1 - 2 Galatasaray

90'Maç sona erdi. Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

86'Yunus Akgün'ün pasında Osimhen, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldı ve vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

83'Sara'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu Ertuğrul, kornere tokatladı.

77'Sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

67'Barış Alper Yılmaz'ın pasında hareketlenen Osimhen, vuruşunu yaptı ama Ertuğrul, gole izin vermedi.

62'GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi. Barış Alper'in sol kanattan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

51'GOL! Barış Alper Yılmaz'ın şutu kaleci Ertuğrul'dan döndü ve Aliti'ye çarparak ağlara gitti. Skor şimdi 1-1.

47'Cordova'nın arka direğe ortasında Yusuf, vuruşunu yaptı ama top Muslera'da kaldı.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

39'Frankowski'nin pası kısa düştü ve Yusuf araya girdi. Yusuf, ceza sahasına girerken sol ayağıyla şutunu çekti ama top auta gitti.

38'Golün ardından tempo iyice düştü. Karşılaşma Alanyaspor'un kontrolünde ilerliyor.

23'GOL! Vilhena, topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. Hadergjonoj, sağ çizgiden topu ortaya çevirdi. Ceza sahası yayının önünde topla buluşan Vilhena, muhteşem bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

14'Galatasaray, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor. Alanyaspor ise hızlı hücum yapma arayışında.

7'Ceza sahası içinde topla buluşan Sara, topu arkadan gelen Frankowski'ye bıraktı. Frankowski'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

2'Oyun yeniden hareketlendi.

1'Osimhen karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri sahaya girdi ve yıldız oyuncunun tedavisini yapıyor.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Alanyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Cordova

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralalan ve performansıyla taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçında takımının 2 golünü kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon 20 lig maçında süre aldı. 16 golle takımına kritik puanlar kazandırmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Alanyaspor maçında da ilk 11'de yer alan Osimhen'in nasıl performans göstereceği taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Alanspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa deplasmanında berabere kalarak yara alan Cimbom, Akdeniz deplasmanında ise 3 puan alarak yaralarını sarmak istiyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, 65 puanla birinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.