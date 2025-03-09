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Türkiye ve bölge ülkelerinden DEAŞ’la mücadelede operasyon merkezi kararı

Türkiye ve bölge ülkelerinden DEAŞ’la mücadelede operasyon merkezi kararı

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’nin katılımıyla Amman’da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi’nde, DEAŞ’la mücadelede ortak operasyon merkezi kurulması kararlaştırıldı ve Suriye’nin güvenliğine destek vurgusu yapıldı. Zirve sonrası yayımlanan bildiride, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, bu saldırıların son bulması çağrısında bulunuldu.

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Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da yapıldı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Yapılan açıklamada, ''DEAŞ'la mücadelede iş birliği konusunda ortak bir operasyon merkezi kurulacak. Suriye'nin istikrarı ve güvenliğini sağlamak hayati öneme sahip. Suriye hükümetine aldığı tüm tedbirlere destek verilecek.' denildi.

SURİYE'YE TAM DESTEK MESAJI

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildi.

Terörle mücadele, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği, sınır güvenliğinin sağlanması, bölgedeki diğer ortak zorluklar ve Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Suriye halkının; ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayan, haklarını ve güvenliğini koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabaları desteklendi.

Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride, Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı. Hükümete, kamu düzenini güçlendirmek ve Suriye'nin istikrarını ile halkının güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemlerde destek mesajı verildi.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİNE TEPKİ

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı ve iç işlerine müdahale girişimlerinin reddedildiği ve kınandığı bildiride, bu durumun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ve daha fazla çatışmaya yol açacak bir tırmanmaya neden olacağı ifade edildi.

Katılımcılar, bildiride, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) uluslararası hukuka uymaya, İsrail'in ihlallerine son vermeye ve İsrail'in işgali altındaki Suriye topraklarından çekilmesini sağlamaya çağırdı. Ayrıca, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyması talep edildi.

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