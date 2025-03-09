Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özel serbest bırakıldı

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra baygın halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gürel’e "cadılık eğitimi" verdiği öne sürülen Hale Nur Özen, Bursa’da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu’na götürülen Ece Gürel’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gürel’in cenazesi, Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler’deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı’na defnedildi.

"CADILIK EĞİTİMİ" VEREN HALE NUR ÖZEN'E GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel’e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa’da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı.

Dün, Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınan Özen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Hale Nur Özen, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haftada iki gün imza verecek olan Özen’e, yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Hale Nur Özen’in emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel’i online ders vasıtasıyla tanıdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

ECE GÜREL'E DERS VERİYORDU

Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı biliniyordu. Gürel'e ders veren "astrolom" Hale Özen, bir YouTube yayınında, Ece Gürel'in 1,5, 2 yıldır öğrencisi olduğunu söylemişti.

Özen, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı." dedi. Gürel'in son dönemlerde değiştiğini ileri süren Özen, "Son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi.

Özen, sosyal medyada açıklama yaparak, kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermek istedi. Gözaltı kararı öncesi çekilen videoda Özen, "5 gündür hakaret ve paylaşımlarla mücadele" ettiğini ileri sürerek, aslında cadı olmadığını, geçmişte yetenekli kadınlara bilimin olmadığı dönemlerde "cadı" denildiğini anlattı.

HARMONİK SESLE ÇAKRA AÇIYOR

Özen, sosyal medya paylaşımlarında, eğitim programlarına gelen yorumları da palaşıyor. Bir öğrencisi aldığı eğitim için, "ses frekanslarının vücut enerji merkezleriyle çakralarla nasıl etkileşime girdiğini deneyimleyerek rahatlama ve denge hissim oluştu" yorumunu yazarken, bir başka öğrencisi olduğunu eden kişi de, "harmonik sayıları ve sesleri ispatları ile hayatıma dokunduğun için minnettarım" yazmış. Bu yorumların gerçek öğrencilere ait olup omadığı net değil.