İsrail, Gazze’ye enerji tedarikini durdurdu

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin derhal kesilmesi talimatını verdiğini duyurdu. İsrail Elektrik Şirketi'ne verilen emirle enerji arzı durdurulurken, Cohen bu adımın esirlerin dönüşü için atıldığını belirtti. İsrail, daha önce ateşkes sürecinin sona ermesinin ardından Gazze'ye insani yardımı da durdurmuştu.

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.