Eyüpspor galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi İkas Eyüspor 15. dakikada Emre Akbaba ve 76. dakikada Umut Bozok'un golleriyle 2-1 kazandı.
Konuk ekibin tek golü 58. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi.
4 maç aradan sonra galip gelen İkas Eyüpspor puanını 43 yaptı.
Tümosan Konyaspor ise 28 puanda kaldı.