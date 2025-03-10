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Elon Musk'tan Polonya Bakanı'na sert yanıt: Sessiz ol, küçük adam

Elon Musk'tan Polonya Bakanı'na sert yanıt: Sessiz ol, küçük adam

Elon Musk, Ukrayna'ya sağlanan Starlink hizmetine yönelik eleştirileri nedeniyle Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye "Sessiz ol, küçük adam." diyerek sert çıktı. Musk, Starlink'in Ukrayna ordusunun bel kemiği olduğunu ve kapatılması halinde cephe hatlarının çökeceğini savundu. Ukrayna'nın savaşı kaybedeceğini öne süren Musk, barış çağrısında bulundu.

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Milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için "Sessiz ol, küçük adam." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan Musk, X sosyal medya hesabından "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiği. Eğer onu kapatırsam tüm cephe hatları çöker." paylaşımı yaptı.

Musk, Ukrayna'nın "kesin olarak kaybedeceğini" savunarak, savaştan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

"SESSİZ OL, KÜÇÜK ADAM"

Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren Sikorski, Ukrayna'nın Starlink sistemine Polonya tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar ödeme yapıldığını hatırlatarak, "SpaceX'in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız." değerlendirmesine yer verdi.

Sikorski'nin paylaşımına tepki gösteren Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." görüşünü paylaştı.

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