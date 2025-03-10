BIST 10.507
DOLAR 36,52
EURO 39,60
ALTIN 3.418,48
HABER /  DÜNYA

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'den Gazze mesajı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'den Gazze mesajı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Filistin halkının kendi topraklarını yönetme hakkına sahip olduğunu, İsrail işgali sürdükçe Filistinlilerin silah bırakmayacağını ve kendilerine dışarıdan herhangi bir siyasi sistemin dayatılamayacağını belirtti.

Abone ol

Hamas, Telegram hesabından, Meşal’in, Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile yapılan esir takası anlaşması ve ateşkes kapsamında serbest bırakılan ve sürgüne gönderilen Filistinli mahkumlar için düzenlenen onurlandırma töreninde yaptığı konuşmanın görüntüsünü yayınladı.

Meşal, törende yaptığı konuşmada, "Gazze yalnızca halkına aittir, ne Gazze ne de Batı Şeria halkı vatanlarını başka bir yerle değiştirir." dedi.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarına sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını vurgulayan Meşal, "Filistin'in Filistin’den başka alternatifi yoktur. Arap ve İslam ülkelerine duyduğumuz saygı baki olmakla birlikte, vatanımızın yerini hiçbir şey tutamaz." diye konuştu.

Filistin’in yalnızca halkı tarafından yönetileceğine ve hiçbir dış siyasi sistemin dayatılamayacağına dikkati çeken Meşal, işgal altındaki bir halkın silahsızlandırılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Birlik vurgusu

Meşal, Filistin’in karşı karşıya olduğu zorluklara karşı ulusal birliğin önemine işaret ederek, Arap dünyasını Filistin halkının yanında durmaya çağırdı.

Gazze’nin büyük bir komployla karşı karşıya olduğunu ve aç bırakılarak halkın göçe zorlanmaya çalışıldığını vurgulayan Meşal, "Gazze'nin geleceği, yönetimi, silahları ve direnişin gücü tehdit altında." şeklinde konuştu.

Meşal, Arap Birliği'nin Filistinlilerin göç ettirilmesini reddeden kararlarını takdir ettiğini dile getirerek, tehdidin artık sadece Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmadığının, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kapsadığının ve liderlerin bu tehdidi hissetmeye başladığının altını çizdi.

Bazı dünya ve bölge liderlerinin Filistinlileri başka ülkelere göç ettirme planları yaptığına değinen Meşal, "Ümmet bu tehdidi hissetti ancak bu yeterli değil. Daha ileri adımlar atılmalı." ifadelerini kullandı.

Meşal, vatanlarını geri almanın, esirleri özgürleştirmenin ve bağımsızlığa ulaşmanın yolunun "cihattan geçtiğini" kaydederek, "Ümmetin liderlerine ve Mısır’a şunu söylüyoruz: Eğer 6 Ekim (1973 Savaşı) olmasaydı, Sina’yı geri alamazlardı. 7 Ekim olmadan da Filistin’i geri alamayız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'deki Hristiyan kiliselerinden açıklama: Kapılar sivillere açılmadı
Suriye'deki Hristiyan kiliselerinden açıklama: Kapılar sivillere açılmadı
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Beni korkuttu...
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Beni korkuttu...
Elon Musk'tan Polonya Bakanı'na sert yanıt: Sessiz ol, küçük adam
Elon Musk'tan Polonya Bakanı'na sert yanıt: Sessiz ol, küçük adam
Pervin Buldan: Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız
Pervin Buldan: Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız
Galatasaray Alanya'da geriden gelerek kazandı
Galatasaray Alanya'da geriden gelerek kazandı
Türkiye ve bölge ülkelerinden DEAŞ’la mücadelede operasyon merkezi kararı
Türkiye ve bölge ülkelerinden DEAŞ’la mücadelede operasyon merkezi kararı
Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özel serbest bırakıldı
Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özel serbest bırakıldı
İsrail, Gazze’ye enerji tedarikini durdurdu
İsrail, Gazze’ye enerji tedarikini durdurdu
Eyüpspor galibiyet hasretine son verdi
Eyüpspor galibiyet hasretine son verdi
Samsunspor'dan kritik galibiyet
Samsunspor'dan kritik galibiyet
Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi dikkat çeken sözler
Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi dikkat çeken sözler
Hafız Kasım Yağcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Hafız Kasım Yağcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı