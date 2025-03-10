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Suriye Cumhurbaşkanlığı, sahil bölgesindeki vatandaşlarla doğrudan iletişim mekanizması kurdu

Suriye Cumhurbaşkanlığı, sahil bölgesindeki vatandaşlarla doğrudan iletişim mekanizması kurdu

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 6-7 Mart'ta devrik rejim unsurlarının saldırılarıyla başlayan çatışma ve sivillerle ilgili bazı olayların yaşandığı sahil bölgesindeki vatandaşlarla doğrudan iletişim mekanizması kurulduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus illerini içine alan sahil bölgesindeki vatandaşlarla doğrudan iletişim sağlayacak yüksek komitenin kurulduğu bildirildi.

Buna göre, komite, sahil bölgesindeki halkla doğrudan iletişim kurarak onların görüşlerini dinleyecek; bölge halkına gerekli desteği sağlayarak güvenliklerinin ve istikrarlarının korunmasını temin edecek ve içinde bulunan "hassas dönemde" ulusal birliği güçlendirmek için çalışmalar yürütecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da konuyla ilgili video mesajında, komitenin sivil barışı korumakla görevli olacağını belirtti.

Devrik Beşşar Esed rejimi kalıntılarının ve onların arkasında duran dış güçlerin, Suriye'yi bölerek ülkenin birlik ve istikrarını yok etmeyi amaçladığını dile getiren Şara, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmeye çalışıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Şara, rejim kalıntılarının "kendilerini bir an önce hukuka teslim etmekten başka şansı olmadığının" altını çizerek, ülkenin iç işlerine müdahale etmeye veya nifak yaymaya yönelik her türlü çağrıyı suç saydıklarını vurguladı.

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