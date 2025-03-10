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ABD ve Güney Kore ortak tatbikat başlattı Kuzey Kore'den tepki gecikmedi

ABD ve Güney Kore ortak tatbikat başlattı Kuzey Kore'den tepki gecikmedi

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek için "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) tatbikatı başlattı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "tehlikeli bir kışkırtıcı eylem" olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınandı.

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Yonhap ajansının haberine göre, 10-21 Mart'ta düzenlenecek askeri tatbikat, ABD ile Güney Kore ordularının birlikte çalışabilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Simülasyonlu eğitimler ve muharebe hazırlıklı saha faaliyetlerini içeren tatbikata Güney Kore, yaklaşık 19 bin askerle katılacak. Tatbikat kapsamında iki ülke orduları 16 büyük ölçekli saha faaliyeti düzenlemeyi planlıyor.

Tatbikat bölgede Kuzey Kore'nin "askeri tehditlerine" ve Pyongyang yönetiminin Rusya ile "derinleşen" askeri işbirliğine karşı düzenleniyor.

Yıllık "Özgürlük Kalkanı 2025", ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki ülke orduları arasında ilk büyük askeri tatbikat olarak kayda geçti.

"Tehlikeli bir kışkırtıcı eylem"

Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "tehlikeli bir kışkırtıcı eylem" olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınandı.

"Rastgele güç kullanımının daha da kötü bir güvenlik krizine yol açacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, "Bu (tatbikat), Kore yarımadasındaki akut durumu, iki taraf arasında kazara tek bir atışla fiziksel bir çatışmaya yol açabilecek şekilde, aşırı noktaya götürmek için tehlikeli bir kışkırtıcı eylemdir." ifadesi kullanıldı.

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