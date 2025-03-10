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Ekrem İmamoğlu: 23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu: 23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Antalya'da partililerle buluştu. İmamoğlu "23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz." dedi.

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Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya gelen İmamoğlu, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir konuşma yaptı.

Antalya'nın, Türkiye'de en fazla göç alan şehirlerden biri olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'yı, tüm şehirlerimizi kalkındırmak için hemen işe koyulmamız lazım. Turizmin ve tarımın yanı sıra Antalya teknoloji alanında büyük gelişim potansiyeline sahip bir şehirdir. Örneğin, EXPO alanı üç stratejik sektörün en üst düzeyde değerlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde yeniden planlanarak, ülke ve bölge açısından çok güçlü merkez haline gelebilmelidir. Antalya'nın ticaret ve ihracat potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için serbest bölge ve liman yatırımlarına öncelik vermeliyiz."

İmamoğlu, turizmin önemine işaret ederek, Antalya'ya gelen her misafirin muhakkak otelden çıkması, esnafla buluşması, Burdur'un tarihi antik kentlerini, Isparta'nın doğal güzelliklerini ve Konya'nın Mevlana'sını görerek, ülkesine gitmesi gerektiğini vurguladı.

Teknolojik dönüşümü başlatmak gerektiğine dikkati çeken İmamoğlu, bölgenin yazılımcı, yapay zeka üzerine çalışan sağlık ve medikal teknolojiler geliştirecek mühendisler için cazibe merkezi olması gerektiğini söyledi.

"23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden..."

Partisinin ön seçim kararının demokrasi devrimi olduğunu ifade eden İmamoğlu, "23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz. Ön seçimde yol arkadaşlarımız kullanacağınız her oy demokrasinin ve milli iradenin değerini gösterecek." diye konuştu.

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