Kabine bugün toplanıyor! İşte bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Emeklilere bayram ikramiyesinin de masada olması bekleniyor.

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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekliler bayram ikramiyesi için bekleyiş içerisinde. Kamuoyunda ikramiyelere artış olacağı ve farklı zam senaryoları konuşuluyor. Hükümet cephesinin ikramiyeler için de toplandığı ve bugün bir açıklama gelebileceği de söylentiler arasında.

Emekli ikramiyeleri ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Halen 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesinin de toplantıda değerlendirileceği belirtiliyor. Milyonlarca emekli yeni dönemde emekli ikramiyelerine bir zam gelip gelmeyeceğine kilitlenmiş durumda.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinde yapılması düşünülen zammın masaya yatırılması bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti kurmaylarının geçtiğimiz hafta perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandığı ve ikramiyelere yapılacak artışın bütçeye getireceği ek maliyetin analiz edildiği belirtildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN ZAM FORMÜLLERİ

Zamlı ikramiyelerin bugün duyurulabileceği de konuşulanlar arasında. Peki, emekli ikramiyeleri için öne çıkan zam senaryoları ve formülleri neler? İkramiye zammına dair kulis bilgilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Yılda iki defa olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiye ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik dengeleri ve bütçe disiplinini bozmadan bir çalışma yapılmasını istedi. Geçen hafta perşembe akşamı toplantı yapıldı. Hükümet kanadı ve AK Parti’den ekonomi kurmaylarının gerçekleştirdiği toplantıda 2018’den bu yana verilen 3000 TL’lik ikramiyeye ek olarak 500 TL, 750 TL, 1.000 TL ve 2.000 TL gibi rakamların telaffuz edildiği basına yansımış durumda.

"EN GÜÇLÜ BEKLENTİ..."

En güçlü beklentiler arasında ise 750 TL ile 1.000 TL’lik kısım öne çekiyor. Burada 1.000 TL’nin ağır bastığı söylenmektedir. Basında çıkar haberler doğrultusunda yeni ikramiye tutarının 4000 TL olacağı konuşulmaktadır.

BÜTÇEYE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Halihazırda iki bayramda verilen 6 bin TL’nin yıllık bütçe maliyeti 99 milyar TL’dir. Yapılması planlanan artışın etki analizini şu şekilde sıralayabiliriz.

Eğer 500 TL'lik artış yapılırsa bütçeye 16.5 milyar TL, 750 TL olursa 25 milyar TL, 1000 TL'lik bir artışta 34.5 milyar TL, 2000 TL artış olursa 70.5 milyar TL'lik ek maliyet çıktığı paylaşıldı.

Burada ağır basan alternatifin 4000 TL olduğunu değerlendirdiğimizde iki bayramda 8000 TL toplamda ise 16.5 milyon emeklimize 133,5 milyar TL ödenecektir.

EMEKLİ İKRAMİYE ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ak Partili Mustafa Elitaş ve Abdullah Güler bir araya gelip toplantı yapmıştı. Çıkan sonuçları tekrar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulup hafta başında ise Meclis sürecine başlanacağı için buna paralel olarak kamuoyuna duyurulacağını tahmin ediyorum.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yapılacak düzenlemenin kesinleşmesi durumunda 14 maddeden oluşan torba teklif yasasının içerisinde yer alması bekleniyor. Düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’a gelecektir. Sonrasında ise sayın Cumhurbaşkanının imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bayrama kadar yetişeceğini düşünüyorum. Eğer yetişmez ise eski ikramiye olan 3000 bin TL’lik ödemeye ek olarak farklar daha sonra hesaplara yatırılabilir.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin belli bir tarihte ödenmesi ile ilgili mevzuatımızda yasal bir düzenleme yoktur. Bu sebepten dolayı önceki ödeme tarihlerine baktığımız zaman bayramdan önceki haftada veya emekli maaşına ilave olarak ödendiğini gözlemlemekteyiz.

Biraz daha detay verecek olursak Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar gününe geldiğinden dolayı hafta başı olan 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenebilir.

Ya da emekli maaş ödeme takviminde maaşlarla birlikte yatırılabilir. SSK, Bağkur emeklilerimizin tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17’si ile 28’i arasında, Emekli Sandığı’na bağlı memurlarımız için ayın ilk haftasında ödenme durumu da olabilir.

Tabi ki yasal süreç tamamlandıktan sonra biraz daha netleşecektir. Ayrıca ödeme tarihlerinin daha önceden SGK tarafından duyuru duyurulacağını söyleyebiliriz.”