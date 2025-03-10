Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Terim, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

Abone ol

Galatasaray ile 8 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Fatih Terim, "Galatasaray özlenmez mi" diyerek sözlerine başlarken, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki yabancı orta hakem tartışmalarına da değinen Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez" ifadelerini kullandı.